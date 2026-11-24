Bankitalia, Trequattrini: nel 2025 sanzioni antiriciclaggio per 4 milioni di euro

Il Vice Direttore generale ai 50 anni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della GdF: 16 provvedimenti. Al centro cripto-attività, rischi cyber e cooperazione

(Teleborsa) - Nel 2025 l'attività sanzionatoria della Banca d'Italia in materia antiriciclaggio ha portato all'adozione di 16 provvedimenti per un importo complessivo di 4 milioni di euro, oltre il 30% dell'ammontare delle sanzioni irrogate dall'Istituto. Il dato è stato illustrato dal Vice Direttore generale Gian Luca Trequattrini, intervenuto a Roma il 24 novembre all'incontro per i 50 anni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Controlli inadeguati Le criticità riscontrate - ha spiegato - si concentrano sui presidi organizzativi, sull'inadeguatezza dei controlli interni, sui ritardi nella verifica della clientela e sulle carenze nella segnalazione delle operazioni sospette. Al contrasto al riciclaggio concorrono due strutture con funzioni distinte e complementari. La prima è l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA), che svolge controlli a distanza e ispezioni su banche e intermediari. La seconda è l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), che riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette.

Economia non osservata vale 218 miliardi Richiamando l'approccio economico del premio Nobel Gary Becker, Trequattrini ha ricordato che la deterrenza dipende in misura significativa dalla probabilità che la condotta illecita venga individuata e sanzionata. Secondo l'ultima stima ISTAT, riferita al 2024, il valore aggiunto dell'economia "non osservata" è prossimo a 218 miliardi di euro, pari al 9,9% del PIL. La componente riconducibile ad attività illegali ammonta a quasi 20 miliardi.



Le infiltrazioni mafiose

Le mafie, ha osservato, si infiltrano nelle imprese finanziariamente vulnerabili. Le aziende connesse alle organizzazioni criminali godono inoltre di vantaggi competitivi sleali. Gli effetti indeboliscono il tessuto produttivo e si estendono alla formazione del capitale umano e alla qualità della classe politica e dirigente.



Crypto fra rischi emergenti

Tra i rischi emergenti, il Vice Direttore generale ha indicato alcune cripto-attività: il carattere pseudonimo delle transazioni e l'assenza di intermediari tradizionali rendono ardua la ricostruzione dei flussi illeciti. Trequattrini ha richiamato anche le minacce cibernetiche. I regolamenti europei MiCAR e DORA sono stati definiti passi significativi verso un governo più maturo dei rischi della finanza digitale.



Bankitalia presidio contro fenomeni illeciti

"In ogni sede istituzionale, secondo le regole stabilite dalla legge, la Banca dà il proprio apporto di conoscenze tecniche e di risorse professionali. Quale organo di vigilanza agisce perché all'interno degli intermediari bancari siano rafforzati i presidi istituzionali volti a prevenire l'infiltrazione di interessi di origine illecita", ha concluso Trequattrini citando le Considerazioni finali per il 1983 di Carlo Azeglio Ciampi. Parole che - ha sottolineato - conservano intatta la loro attualità.

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