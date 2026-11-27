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Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,21%
Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 57.617,29 punti
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Finanza
27 novembre 2026 - 01.31
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Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,21%, che esordisce a 57.617,29 punti.
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