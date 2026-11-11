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/ Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,40%
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,40%
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.663,72 punti
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Finanza
11 novembre 2026 - 02.38
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Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,40%, che esordisce a 3.663,72 punti.
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