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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,47%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 50.178,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,47%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,47%, che esordisce a 50.178,28 punti.
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