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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,41%
Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 50.257,83 punti
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Finanza
09 novembre 2026 - 09.02
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Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,41%, che esordisce a 50.257,83 punti.
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