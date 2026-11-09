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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,41%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 50.257,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,41%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,41%, che esordisce a 50.257,83 punti.
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