Eurozona resiliente ma 2027 presenta molte sfide: cosa aspettarsi

Un report di Scope Ratings analizza quali potrebbero essere i principali elementi di incertezza che attendono l'UE: dal nodo dei debiti alle incertezza politiche

(Teleborsa) - Le elezioni presidenziali francesi della primavera 2027 saranno probabilmente "l'evento politico europeo più decisivo fino a fine decennio". Alla Francia servono, infatti, 120 miliardi di euro di consolidamento di bilancio per stabilizzare il debito, ma solo un presidente e una maggioranza centristi potrebbero essere in grado di realizzare un risanamento dei conti.



E' quanto sottolinea Scope Rating nel report "Sovereign Outlook 2027: fragile resilience tested by geopolitics, structural forces, and elections", incentrato sulle prospettive degli Stati sovrani per il 2027.



Il report segnala anche che l'Europa, di fronte al maggior protezionismo USA, deve continuare a rafforzare la propria autonomia geopolitica, il che significa sostenere l'Ucraina, sviluppare una propria capacità di difesa contro la minaccia di una crescente guerra ibrida russa ed adottare una strategia commerciale e industriale per contrastare la concorrenza cinese, per fugare il rischio di deindustrializzazione in Europa. "I consistenti sussidi cinesi stanno alimentando la competitività della Cina in settori economici tradizionalmente strategici per l'Europa, - spiega Scope - tra cui l'industria automobilistica, la meccanica e la chimica specializzata".



Rating sovrani: si riduce divario con la "periferia" Sul frorte dei rating sovrani, Scope Ratings segnala che continua a ridursi il divario tra il "core" e la "periferia", in quanto ora la maggior parte delle valutazioni dell'area euro è in categoria A. L'Italia ha un Outlook Positivo, così come Croazia ed Ungheria, mentre Austria e Polonia hanno un Outlook Negativo. Grecia, Cipro, Portogallo e Spagna, tutti interessati da recenti azioni di rating positive, dovrebbero ridurre significativamente il debito entro il 2031. Restano invece pressioni su Francia, Polonia, Belgio e Austria, che attuano politiche di bilancio espansive nonostante un debito elevato e in aumento. Nel 2026 Scope ha alzato il rating di quattro dei 39 Stati sovrani valutati pubblicamente e ne ha abbassati tre, tra cui la Francia, scesa ad A+ con Outlook Stabile a settembre.



Area euro: fragile resilienza condizionata da geopolitica

L'agenzia di rating europea conferma la prospettiva di un'economia resiliente: nello scenario di base, la crescita dovrebbe collocarsi intorno all'1-1,5%, il mercato del lavoro è atteso stabile, con una disoccupazione intorno al 6,5%, l''inflazione dovrebbe risultare moderata intorno al 2,5-3%. "Le prospettive di inflazione in Europa dovrebbero migliorare il prossimo anno, - sottolinea Scope - mentre si prevedono possibili sviluppi positivi in ??Medio Oriente e forse anche in Ucraina".



Sul foronte dei conti pubblici, Scope si attende un deficit medio è previsto intorno al 3-3,5% ed un debito pubblico medio sostanzialmente stabile intorno al 90%. In questo contesto, il rendimento del Bund decennale dovrebbe assestarsi intorno al 3-3,5%.



In questo contesto, l'Europa deve affrancarsi dalle sue dipendenze, sul fronte politico e commerciale, ed affrontare le sue principali vulnerabilità, tra cui la limitata capacità di sviluppare e finanziare nuove tecnologie su larga scala. Per questo motivo, il completamento dell'Unione del Risparmio e degli Investimenti rimane una priorità per le prospettive di crescita dell'Europa. Da segnalare anche la dipendenza dalle importazioni di energia, soprattutto dai volatili mercati dei combustibili fossili, che implica accelerare la transizione energetica, investendo su rinnovabili, nucleare, stoccaggio e interconnettività energetica.



Tre incognite: Stati Uniti, Francia e Germania

Per Scope, gli Stati Uniti (AA-/Outlook Stabile) rappresentano il maggior squilibrio di bilancio a livello globale, con deficit intorno all'8% del PIL e debito in aumento fino a circa il 144% del PIL entro il 2031. Di fronte a queste prospettive. Inoltre, un profilo del debito in indebolimento (scadenze più brevi), una base investitori più fragile (maggiore sensibilità ai prezzi) e la crescente probabilità di un'altra crisi del tetto del debito indeboliscono ulteriormente le prospettive fiscali degli Stati Uniti.



L'altro elemento di attenzione è la Francia, (A+/Stabile) che necessita di un consolidamento fiscale di circa 120 miliardi di euro per stabilizzare il debito, che prevediamo aumenterà dal 119% del PIL nel 2026 al 130% nel 2031. Gli oneri finanziari netti sono destinati a salire dal 4,7% al 6,9% delle entrate pubbliche. "Nei nostri scenari, solo un presidente centrista sostenuto da una maggioranza centrista favorisce il consolidamento fiscale. - afferma Scope - Ogni altro esito comporta incertezza fiscale, stallo legislativo o solo un modesto consolidamento. Inoltre, una presidenza del Rassemblement National potrebbe avere conseguenze di vasta portata a seconda dell'orientamento politico adottato una volta al potere, che potrebbe mettere in discussione decenni di assetti istituzionali dell'UE, compresi quelli relativi al bilancio comunitario e al mercato unico".



Terzo elemento la Germania, che deve aumentare strutturalmente la crescita potenziale a circa l'1% e, nel tempo, riportare il deficit al 2% per stabilizzare il debito intorno all'80-85% nel prossimo decennio. La sfida è ardua - spiega Scope - , soprattutto considerando che il Consiglio degli esperti economici tedeschi stima il potenziale di crescita del Paese intorno allo 0,3%, il più basso in Europa. Sul piano politico, il centro deve convincere gli elettori di offrire ancora un futuro migliore rispetto ai partiti di estrema destra e di estrema sinistra, e di essere quindi in grado di attuare riforme globali, anche in materia di pensioni, tassazione e mercato del lavoro".



(Foto: © Commissione Europea)

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