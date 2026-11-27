Fare sistema: all’Assemblea ANCI a Verona l’incontro tra FiberCop e i Sindaci

(Teleborsa) - FiberCop rafforza la sinergia con i Comuni alla 43esima Assemblea ANCI a Verona. Dal 25 al 27 novembre l’evento è stato un importante momento di confronto tra l’azienda e gli enti locali. Venerdì 27 si è svolto il panel "Territori connessi, Paese in rete", diviso in due talk.



Nel primo si è parlato di quanto le infrastrutture digitali siano un fattore abilitante per la crescita economica e sociale dei territori, di quanto queste aiutino a creare nuove opportunità per cittadini, imprese e amministrazioni e quanto siano importanti per ridurre disuguaglianze e distanze. Vi hanno partecipato: Cristina Morbiducci, Responsabile Technical Planning FiberCop, Francesco Sbordone, Program Manager del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Elisa Patrizi, Responsabile Unità Organizzativa Reti Mobili e Connettività Infratel Italia e Stefano Lappa, Presidente della Sezione SIT di Confindustria Verona. A moderare entrambe le tavole rotonde Angela Gargani, Direttore Public Affairs FiberCop.



Dalla programmazione del primo, si passa alla realizzazione del secondo. Nella tavola rotonda seguente la parola d’ordine è stata "collaborazione", tra FiberCop, amministrazioni, imprese e territori. Di importanza fondamentale per affrontare le sfide operative, superare gli ostacoli e creare le migliori strategie per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture digitali. FiberCop con i suoi 28 milioni di chilometri di fibra posata e circa 16 milioni di unità immobiliari raggiunte, contribuisce alla digitalizzazione del Paese e si mette a disposizione nel dialogo con gli enti locali.



È stata anche un’occasione per parlare anche degli obiettivi raggiunti e finalizzati del PNRR, del Fondo Nazionale di Connettività e della campagna "Fatti della stessa fibra". In particolare, è stato dato risalto alla figura aziendale dei Realizzatori, vero ponte tra FiberCop e gli enti locali. Uno dei mantra dell’incontro è stata la connettività. Tutti i Sindaci del talk hanno dichiarato che "la connettività è fondamentale al giorno d’oggi. Uno strumento di inclusione senza il quale si rimane isolati". Hanno partecipato Gianni Crocetti e Massimo Zaffiro, rispettivamente Responsabile Operations Area Nord-Est e Sud FiberCop, Denis Adami, Sindaco di Soave (VR), Cesare Albanese, Sindaco di Maratea (PZ), Nello Pizza, Sindaco di Avellino e Luca Corti, Presidente Anie Sit.



Una partecipazione alla 43esima edizione dell’Assemblea Anci che ha permesso di consolidare il rapporto tra FiberCop e le amministrazioni comunali e far comprendere a cittadini, istituzioni e aziende la mission dell’azienda: digitalizzare il Paese. L’Assemblea è stata anche la vetrina per presentare in collaborazione con BeExact, la macchina che mappa il territorio con il sistema di Mobile Mapping. Una sinergia che promuove l'innovazione.

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