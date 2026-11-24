FiberCop all'Assemblea ANCI di Verona: confronto con i Comuni sulle reti digitali

Dal 25 al 27 novembre a Veronafiere la società partecipa come Special Brand. Il 27 novembre promuove un incontro in due panel sulla connettività dei territori

(Teleborsa) - FiberCop parteciperà in qualità di Special Brand alla 43ª Assemblea annuale dell'ANCI, in programma a Veronafiere dal 25 al 27 novembre. L'edizione 2026 è intitolata "Cara Italia. I sindaci per l'ottantesimo della nostra Repubblica" e riunisce istituzioni, amministrazioni locali e imprese per un confronto sulle principali sfide e opportunità di sviluppo del Paese.



Secondo quanto indicato dalla società, la partecipazione punta a rafforzare il dialogo con le amministrazioni locali, che l'azienda considera interlocutori centrali nel percorso di trasformazione digitale del Paese. Il confronto, nelle intenzioni di FiberCop, si basa sull'ascolto delle esigenze e delle priorità delle comunità. L'obiettivo è favorire la realizzazione di reti a sostegno della crescita economica e sociale, dell'innovazione e della competitività.



Nello spazio espositivo di FiberCop sarà presente anche una vettura di BeExact, società del Gruppo Optics HoldCo, lo stesso di cui fa parte FiberCop, che collabora allo sviluppo della rete in fibra ottica. Il veicolo è equipaggiato con sistemi di Mobile Mapping, impiegati a supporto delle attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture digitali.



Venerdì 27 novembre l'azienda promuoverà l'incontro "Territori connessi, Paese in rete", articolato in due panel. Il primo, "La rete che muove il territorio", approfondirà il contributo delle infrastrutture digitali alla crescita delle comunità. Il secondo, "Fare rete: insieme per la connettività del Paese", sarà dedicato alla collaborazione tra amministrazioni, imprese e operatori per affrontare le sfide operative e accelerare lo sviluppo della connettività.





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