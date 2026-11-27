Anci, B. Mattarella (Invitalia): “Coniugare competitività e coesione per nuova programmazione europea”

(Teleborsa) - "È vero che l’Europa deve lavorare sulla competitività, sui campioni europei. Ma i campioni europei devono avere le filiere alle spalle. La competitività è importante ma non deve fare dimenticare la coesione". Lo ha detto Bernardo Mattarella , Amministratore delegato di Invitalia, alla 43° Assemblea annuale Anci a Verona.



"L'esperienza del PNRR ci insegna che occorre continuare a programmare per obiettivi, con una forte attenzione alla sostenibilità degli interventi e alla loro gestione nel tempo. Dobbiamo spostare sempre più l'attenzione dalla sola progettazione all'esecuzione dei progetti, mantenendo il focus sui risultati concreti. Il metodo del PNRR, che lega le risorse al raggiungimento degli obiettivi, rappresenta un'eredità preziosa da valorizzare nella prossima programmazione europea.



Con Invitalia, Mediocredito Centrale e Infratel abbiamo gestito circa 55 miliardi di euro nell'ambito del PNRR, circa il 26% della dotazione finanziaria complessiva mobilitata dal Piano. Una parte rilevante di questi interventi è stata realizzata al fianco dei Comuni, in particolare nei progetti di rigenerazione urbana, scuole e asili. Con i Comuni abbiamo lavorato straordinariamente, tanto che sono stati forse il cluster più virtuoso nel deployment dei fondi.



L'esperienza di questi anni ha dimostrato che, con continuità amministrativa nelle iniziative e collaborazione interistituzionale, possono convivere efficienza, velocità e rigore" – ha concluso Mattarella.

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