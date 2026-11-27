Francoforte: nuovo spunto rialzista per RENK
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di propulsione, che avanza bene del 3,73%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RENK rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 34,6 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 35,49. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 36,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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