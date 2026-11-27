L'indice del settore telecomunicazioni in rialzo (+0,88%)
(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.194,3 per portarsi a quota 12.302,2, con un guadagno di 107,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications ha terminato gli scambi a 354, dopo aver avviato la seduta a 351.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, piccolo spunto rialzista per Telecom Italia, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,34%.
Composto rialzo per Inwit, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,54%.
Tra le mid-cap italiane, controllato progresso per Rai Way, che chiude in salita dello 0,69%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, grande giornata per Softlab, che mette a segno un rialzo del 9,56%.
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