Il comparto telecomunicazioni in Italia dà qualche segnale positivo (+0,63%), brillante l'andamento di Unidata

(Teleborsa) - Senza slanci l' indice del settore telecomunicazioni che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni , che mostra un incremento modesto.



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.648,6, in crescita dello 0,63%, mentre l' indice EURO STOXX Telecommunications registra una risalita dello 0,35% a 361.



Nel listino principale , seduta positiva per Inwit , che avanza bene e porta a casa un +1,62%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, nuovo spunto rialzista per Rai Way , che guadagna bene e porta a casa un +2,49%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, balza in avanti Unidata , che amplia la performance positiva con un incremento del 3,09%.



Frazionale rialzo per Softlab , che mette a segno un modesto profit a +1,4%.





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