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Il comparto telecomunicazioni in Italia dà qualche segnale positivo (+0,63%), brillante l'andamento di Unidata

Finanza, Indici settoriali
Il comparto telecomunicazioni in Italia dà qualche segnale positivo (+0,63%), brillante l'andamento di Unidata
(Teleborsa) - Senza slanci l'indice del settore telecomunicazioni che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che mostra un incremento modesto.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.648,6, in crescita dello 0,63%, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications registra una risalita dello 0,35% a 361.

Nel listino principale, seduta positiva per Inwit, che avanza bene e porta a casa un +1,62%.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, nuovo spunto rialzista per Rai Way, che guadagna bene e porta a casa un +2,49%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, balza in avanti Unidata, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,09%.

Frazionale rialzo per Softlab, che mette a segno un modesto profit a +1,4%.

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