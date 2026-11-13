Il comparto telecomunicazioni in Italia dà qualche segnale positivo (+0,63%), brillante l'andamento di Unidata
(Teleborsa) - Senza slanci l'indice del settore telecomunicazioni che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che mostra un incremento modesto.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.648,6, in crescita dello 0,63%, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications registra una risalita dello 0,35% a 361.
Nel listino principale, seduta positiva per Inwit, che avanza bene e porta a casa un +1,62%.
Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, nuovo spunto rialzista per Rai Way, che guadagna bene e porta a casa un +2,49%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, balza in avanti Unidata, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,09%.
Frazionale rialzo per Softlab, che mette a segno un modesto profit a +1,4%.
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