Rally per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,83%)
(Teleborsa) - Guizzo per il comparto telecomunicazioni in Italia che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a quota 12.049,6, con uno scatto di 218,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Telecommunications, che arretra a quota 348, dopo una partenza a 350.
Tra i titoli del FTSE MIB, seduta vivace per Telecom Italia, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,27%.
Composto rialzo per Inwit, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,38%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, controllato progresso per Rai Way, che chiude in salita dell'1,41%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, effervescente Tesselis, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 9,45%.
Protagonista Unidata, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 6,01%.
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