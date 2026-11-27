L'indice delle società High Tech italiane si è mosso in territorio positivo (+3,36%)

(Teleborsa) - Forte rialzo per il comparto tecnologico a Milano , come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha chiuso a quota 148.190,3, in aumento di 4.816,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Technology , ha terminato gli scambi a 1.254, dopo aver esordito a quota 1.221.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, prepotente rialzo per STMicroelectronics , che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,91% sui valori precedenti.



Apprezzabile rialzo per Technoprobe , in guadagno del 2,63% sui valori precedenti.



Tra le mid-cap italiane, punta con decisione al rialzo la performance di WIIT , con una variazione percentuale del 2,42%.



Modesto guadagno per Sesa , che avanza di poco a +1,28%.



Allunga timidamente il passo Reply , che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,84%.



Tra le small-cap di Milano, vigoroso rialzo per Cy4Gate , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,00%.



Bene Seco , con un rialzo del 3,67%.



Seduta positiva per Sabaf , che avanza bene e porta a casa un +2,99%.

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