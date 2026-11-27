L'indice delle società High Tech italiane si è mosso in territorio positivo (+3,36%)
(Teleborsa) - Forte rialzo per il comparto tecnologico a Milano, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha chiuso a quota 148.190,3, in aumento di 4.816,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology, ha terminato gli scambi a 1.254, dopo aver esordito a quota 1.221.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, prepotente rialzo per STMicroelectronics, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,91% sui valori precedenti.
Apprezzabile rialzo per Technoprobe, in guadagno del 2,63% sui valori precedenti.
Tra le mid-cap italiane, punta con decisione al rialzo la performance di WIIT, con una variazione percentuale del 2,42%.
Modesto guadagno per Sesa, che avanza di poco a +1,28%.
Allunga timidamente il passo Reply, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,84%.
Tra le small-cap di Milano, vigoroso rialzo per Cy4Gate, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,00%.
Bene Seco, con un rialzo del 3,67%.
Seduta positiva per Sabaf, che avanza bene e porta a casa un +2,99%.
```