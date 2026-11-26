Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+4,10%), giornata euforica per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Chiusura in rally per il comparto tecnologico a Milano. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 138.079,8 con uno sprint di 5.643,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l'indice EURO STOXX Technology, che scivola a quota 1.219, dopo un avvio di sessione a 1.257.
Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, ottima performance per STMicroelectronics, che ha chiuso in rialzo del 4,58%.
Seduta decisamente positiva per Technoprobe, che ha terminato in rialzo del 4,31%.
Tra le mid-cap italiane, bene Sesa, con un rialzo del 2,62%.
Seduta positiva per Reply, che avanza bene e porta a casa un +1,88%.
Piccolo spunto rialzista per WIIT, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,34%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, brilla Esprinet, chiudendo la seduta con un aumento del 4,22%.
Nuovo spunto rialzista per Seco, che guadagna bene e porta a casa un +3,69%.
Balza in avanti Sabaf, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,52%.
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