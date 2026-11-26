Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+4,10%), giornata euforica per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Chiusura in rally per il comparto tecnologico a Milano . Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 138.079,8 con uno sprint di 5.643,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l' indice EURO STOXX Technology , che scivola a quota 1.219, dopo un avvio di sessione a 1.257.



Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, ottima performance per STMicroelectronics , che ha chiuso in rialzo del 4,58%.



Seduta decisamente positiva per Technoprobe , che ha terminato in rialzo del 4,31%.



Tra le mid-cap italiane, bene Sesa , con un rialzo del 2,62%.



Seduta positiva per Reply , che avanza bene e porta a casa un +1,88%.



Piccolo spunto rialzista per WIIT , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,34%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, brilla Esprinet , chiudendo la seduta con un aumento del 4,22%.



Nuovo spunto rialzista per Seco , che guadagna bene e porta a casa un +3,69%.



Balza in avanti Sabaf , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,52%.

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