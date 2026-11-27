Roma, cultura e riscatto sociale: a Tor Bella Monaca il teatro dà voce alle nuove generazioni

Con "Fuori Posto – Storie di Destini Piegati LIVE" il cinema, il teatro e il podcast diventano strumenti di ascolto, inclusione e partecipazione nelle periferie

(Teleborsa) - Creare occasioni di ascolto e confronto per le nuove generazioni, contrastare la marginalità sociale e culturale, offrire ai giovani delle periferie nuovi strumenti per immaginare il proprio futuro. Sono alcuni degli obiettivi di "Fuori Posto – Storie di Destini Piegati LIVE", il progetto che fino al 4 dicembre 2026 porta alla Sala Cinema del Teatro Tor Bella Monaca, a Roma, protagonisti del cinema e del teatro chiamati a condividere con il pubblico e con ragazze e ragazzi del territorio esperienze personali, fragilità e percorsi di riscatto.



In territori in cui le difficoltà economiche e sociali rischiano di tradursi in una riduzione delle opportunità formative, culturali e professionali, offrire ai giovani spazi di espressione e partecipazione assume un valore particolare. Alla necessità di ampliare le opportunità si affianca quella, altrettanto importante, di dare ascolto alle nuove generazioni, alle loro aspettative, alle inquietudini e al bisogno di riconoscimento, contrastando il rischio che le condizioni di partenza finiscano per diventare un limite alle aspirazioni individuali.



È in questa prospettiva che si inserisce la seconda edizione di Fuori Posto, ideato da Fukyo Media, prodotto da Sprixar e diretto artisticamente da Mirko Frezza e Valerio Savaiano. Filo conduttore della rassegna, "Autori della nostra storia", è la possibilità di riscrivere la propria traiettoria esistenziale, superando condizioni di marginalità, momenti di rottura e percorsi di vita apparentemente già definiti.



La novità di questa edizione è il coinvolgimento diretto di ragazze e ragazzi provenienti da contesti complessi, grazie alla collaborazione con Casale Caletto Young APS. Non semplici spettatori, ma interlocutori attivi, chiamati a confrontarsi con gli ospiti, condividere riflessioni e portare il proprio punto di vista. Il racconto di esperienze personali e professionali, anche attraverso la condivisione di fallimenti e difficoltà, diventa così uno strumento per ridurre le distanze generazionali e aprire nuove prospettive.



Dopo gli appuntamenti con Filippo Tirabassi, Filippo Contri ed Enzo Salvi, venerdì 27 novembre sarà protagonista Lidia Vitale, con un incontro dedicato al rapporto tra esperienza personale e interpretazione artistica e alla capacità del cinema e del teatro di trasformare ferite e difficoltà in forza espressiva. A chiudere la rassegna, venerdì 4 dicembre, sarà l’attore e regista Tullio Sorrentino, con una riflessione che intreccia recitazione, scrittura e ricerca interiore.



A guidare gli incontri sono Mirko Frezza, attore e protagonista del film "Il più grande sogno", il cui percorso artistico è profondamente legato al racconto delle periferie e delle possibilità di riscatto, e Valerio Savaiano, autore e professionista della comunicazione, esperto di storytelling e format culturali.



La dimensione dell’incontro dal vivo si affianca a quella digitale: ogni appuntamento viene registrato e successivamente rielaborato in un podcast narrativo, arricchito da sound design e musiche originali, disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme digitali. Un modo per ampliare l’accessibilità dei contenuti culturali e costruire un archivio permanente di testimonianze.



Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e ha ottenuto il patrocinio del Municipio VI Roma delle Torri.



Gli incontri si svolgono alle ore 19 presso il Teatro Tor Bella Monaca, in Viale Duilio Cambellotti 11. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.



(Foto: Marino Festuccia)

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