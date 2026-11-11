"L'Eclissi del vetro": al Teatro Petrolini di Roma lo spettacolo per dire no alla violenza sulle donne

scritta e diretta da Alessandro Gravano, l'opera svela i meccanismi del controllo e della sopraffazione prima che si trasformino in tragedia

(Teleborsa) - In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, il 25 novembre alle ore 20.30, debutta al Teatro Petrolini di Roma uno spettacolo profondo, fragile ma anche tagliente. Proprio come il vetro. Un viaggio senza sconti attraverso tre volti della violenza sulle donne, scritto e diretto da Alessandro Gravano.



L'eclissi del vetro è un’opera teatrale in tre atti che esplora le diverse facce della violenza di genere, svelando i meccanismi del controllo e della sopraffazione prima che si trasformino in tragedia.

Sullo stesso palcoscenico si intrecciano i destini di diversi personaggi, accomunati dalla medesima matrice di dominio. La vicenda di Concetta e Aurelio mostra come l'illusione di un amore perfetto possa trasformarsi in una trappola invisibile fatta di attenzioni ossessive, isolamento e controllo psicologico. Il rapporto tra Miriam e Adolfo svela invece il peso della violenza intersezionale, dove il pregiudizio etnico e quello di genere si sommano in un paternalismo soffocante che nega alla donna ogni possibilità di autodeterminazione. Infine, la storia di Giulia — divisa tra l'iperprotezione della madre Maria Teresa e la relazione con Filippo — affronta il tema del possesso e della cultura del rifiuto: quando Giulia trova la forza di rivendicare la propria autonomia e dire "no", l'incapacità dell'uomo di accettare la perdita del controllo scatenerà un gesto estremo e irrimediabile.



Tre storie distinte che però convergono in un'unica presa di coscienza: dalla manipolazione affettiva all'emarginazione sociale, fino alla violenza fisica, ogni abuso scaturisce dalla stessa incapacità di riconoscere la libertà dell'altra.



In scena: Patrizia Tamagnini, Alberto Donatelli, Rossella De Rubertis, Daniele Scarpetti, Beatrice Arnesano, Giacomo Rocca e Giorgia Floridi.

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