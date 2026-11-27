Spagna, frenano ancora le vendite al dettaglio in ottobre
(Teleborsa) - Frena ancora il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di ottobre 2026. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una discesa dell'1% su base annua (dato destagionalizzato), dopo il -1,4% riportato a settembre.
Su base mensile si registra un incremento dello 0,3% dopo il -0,3% del mese precedente.
La serie grezza (non destagionalizzata) registra un decremento pari allo 0,9% su base annuale dal +1,5% precedente.
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