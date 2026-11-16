Milano 12:02
51.758 -0,19%
Nasdaq 13-nov
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Dow Jones 13-nov
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Londra 12:02
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Francoforte 12:02
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Vendite dettaglio Cina (YoY) in ottobre

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Vendite dettaglio Cina (YoY) in ottobre
Cina, Vendite dettaglio in ottobre su base annuale (YoY) +0,4%, in calo rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +0,8%).

(Foto: Free-Photos)
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