Milano 10:39
49.672 -0,31%
Nasdaq 28-ott
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Dow Jones 28-ott
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Vendite dettaglio Spagna (YoY) in settembre

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Vendite dettaglio Spagna (YoY) in settembre
Spagna, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) -1,4%, in calo rispetto al precedente -0,5%.

(Foto: jorono / Pixabay)
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