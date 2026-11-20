Regno Unito, vendite al dettaglio rimbalzano a ottobre oltre le attese

(Teleborsa) - Crescono più del previsto le vendite al dettaglio in Regno Unito a ottobre. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un incremento dello 0,7% su base mensile, migliore della variazione nulla attesa dagli analisti, dopo il -0,6% registrato a settembre (dato rivisto da -0,4%).



Su base annua si registra una crescita del 2,3% rispetto al +1,7% del consensus ed al +0,4% registrato il mese precedente (dato rivisito da +0,8%).



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono cresciute dello 0,9% su mese, contro il -0,1% del consensus e dopo il -0,9% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +2,5% rispetto al +1,8% atteso ed al +0,4% precedente.



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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