USA, vendite dettaglio ottobre rallentano a +0,2% su mese, accelerano a +6,8% annuo

(Teleborsa) - A due velocità le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di ottobre 2026, si è registrata una crescita dello 0,2% su base mensile a 748,2 miliardi di dollari, dopo il +0,8% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è in linea alla stima degli analisti.



Su base annua si è registrato un aumento del 6,8% dopo il +6,6% del mese precedente (rivisto da +6,3%).



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra una crescita dello 0,6% su base mensile, rispetto al +0,4% stimato dagli analisti e il +1,1% del mese precedente (rivisto da +0,9%).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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