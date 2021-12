Villaggio Potemkin

Strategist ed esperto in economia, fa parte dal 2010 del team Kairos Partners SGR come responsabile de "Il Rosso e il Nero"

Il principe(1739-1791) è stato una figura di rilievo della storia russa. Amante e forse sposo segreto dell'imperatrice Caterina, è stato un, ha allargato l'impero verso il Mar Nero e ha fondato numerose città, tra cui quella Sebastopoli che oggi ospita la flotta russa dei mari caldi e che Putin si è ripreso dagli ucraini insieme al resto della Crimea.Nonostante i meriti,, protagonista dell'ammutinamento che dette il via alla rivoluzione del 1905 e alla quale Eisenstein dedicò un celebre film. Quasi sicuramente calunniosa è poi la storia che il principe fosse solito abbellire i luoghi che l'imperatrice si apprestava a visitare riverniciando le facciate dei palazzi o addirittura costruendo ordinati villaggi finti come quelli dei set cinematografici.Da allora, in ogni caso,e ben si adatta, quindi, a descrivere la borsa americana degli ultimi mesi. Dietro alla facciata di un indice forte grazie a un numero sempre più esiguo di titoli che hanno continuato a salire si è infatti consumata l'erosione progressiva, in alcuni casi molto pronunciata, di tutti gli altri. L'erosione è stata più sensibile nei settori speculativi, dai meme stocks agli stay at home, ma ha coinvolto anche una parte rilevante della tecnologia e dei ciclici. Anche i finanziari sono ben sotto i massimi per effetto di un curva dei rendimenti sempre più piatta che dovrebbe erodere il loro margine d'interesse.