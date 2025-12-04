TMP Group, ulteriori 260.000 euro di commessa per Villaggio Olimpico

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha comunicato che il progetto relativo agli allestimenti interni del Villaggio Olimpico Atleti di Milano-Cortina 2026, commissionato da uno dei più importanti player mondiali nel settore degli allestimenti, ha visto un, da aggiungere alla commessa pari a 1.300.000 euro relativi all'accordo iniziale.L'incremento della commessa rappresenta un ulteriore stimolo per lo svolgimento dei lavori e certifica l'attuale intesa tra TMP Group e tutte le parti attive al progetto, si legge in una nota. La tech-media company è motivata a garantire il massimo in un progetto che la vede impegnata dall'avvio operativo fino alla conclusione dei Giochi Paralimpici.che attualmente conta una cifra complessiva che si aggira attorno ai 1.560.000 euro, principalmente di competenza del 2025.