Si può quindi restare investiti e partecipare a un rialzo degli asset finanziari che in fondo ci indennizza della perdita di potere d'acquisto provocata dall'inflazione degli anni scorsi. Questo non comporta però un'adesione acritica e totale alla narrazione prevalente, a tratti compiaciuta e trionfalistica.Raccogliamo quindi qui alcuni di quelli che il diritto canonico definisceche i vescovi possono trasmettere alla Santa Sede su questioni controverse o poco chiare. Ai dubia, nel diritto canonico, seguono le responsa.Qui, in questo contesto profano, di risposte non ne daremo, ma già formulare qualche dubbio (o semplicemente fornire un contesto a quello che sta accadendo, relativizzandolo) può avere forse un minimo di utilità.La. Come notano alcuni osservatori, tra i quali Andy Constan, è difficile conciliare la forza dei bond con quella dell'azionario.scontano una discesa del Pil nominale verso il 3-3.5 per cento nei prossimi anni, con un 2 di inflazione e un 1-1.5 per cento di crescita reale. Alla minore inflazione corrisponde infatti, nella narrazione obbligazionaria, una decelerazione della crescita.