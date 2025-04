Su questa ipotesi, l'influente trimestrale Internationale Politik propone, in un articolo a firma di Alexander Clarkson, il concetto di trappola di Giustiniano. La rivista è organo del German Council of Foreign Relations, un organismo modellato su Chatham House e sul Council on Foreign Relations, laboratori di establishment in cui si elaborano le linee guida strategiche cui si sono speso ispirate le politiche internazionali dei paesi occidentali.A differenza della trappola di Tucidide, un concetto che prende spunto dal conflitto tra l'egemone Sparta e l'emergente Atene e che ipotizza l'inevitabilità della guerra tra l'egemone America e l'emergente Cina, la trappola di Giustiniano riguarda l'ipotesi che l'Europa, come una nuova Bisanzio, raccolga l'eredità di un'America in piena decadenza che si ritira dal mondo e si avvia verso un declino irreversibile.A differenza dei suoi predecessori,, che è imperatore dal 527 al 565,contro i suoi numerosi e agguerriti nemici,Italia, Spagna e Nord Africa ritornano effettivamente sotto il controllo imperiale, ma la riconquista, costosa ed effimera, non ripristina gli splendori di Roma ma, al contrario, dissangua e indebolisce strategicamente una Bisanzio sovraestesa. Meglio sarebbe stato se Bisanzio avesse cercato una convivenza con la Persia sasanide o l'emergente mondo romano-barbarico.