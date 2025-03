L'eutanasia dell'Europa tra green economy e spese belliche

L'Europa sembra stordita dagli eventi che si accendono dopo l'elezione a presidente degli Usa di Donald Trump e sembra incapace di capire dove si trova e quale via da seguire, avendo per troppo tempo delegato la sua autonomia allae dei neocon Usa. Così come in un gioco della pentolaccia con gli occhi bendati cerca di colpire qualcosa ma non sa nemmeno lei cosa con un'inettitudine che trasforma la farsa in tragedia.Sembra rincorrere senza capirlo una stordente forma di eutanasia dalla, assalita dalle richieste belliche da fare all'Ucraina, stordita dalle sanzioni e dalle minacce dei dazi doganali promessi da Trump in uno scontro che potrebbe non avere vincitori ma solo perdenti. L'(dal greco antico: e?-,"bene" e ???at??, "morte"; letteralmente buona morte) è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica. La classe politica europea non si è mai evoluta veramente verso l'autonomia finendo in una posizione di "rentier politico" che sembra di potere disporre indefinitamente di un'opzione sul futuro senza costi ed in questo modo finisce di non emanciparsi mai dal suo stato di sudditanza psicologica che la immobilizza in uno stato di subordinazione perenne fino a quando la realtà appare nella sua crudezza e le pone il rischio di un'eutanasia da incapacità di governo delle dinamiche sociali, politiche ed economiche che si avvicina drammaticamente.e come una sorta di compenso per le mancate promozioni nelle varie tornate elettorali; di conseguenza in Europa sono stati inviati prevalentemente le riserve che altrimenti sarebbero state in panchina. Ilha creato un vuoto di potere presto occupato dalla burocrazia che si è autoalimentata in una spirale suicida che ha messo i regolamenti infiniti e troppo spesso inutili come elemento che ne giustifica la reale governance. Sono mancate le visioni dei padri fondatori ma anche la loro dimensione culturale, morale e sociale e siamo caduti ad un livello di assoluta dipendenza da poteri esterni più forti e determinati che ci hanno usato come mezzo per esercitare loro la governance più elevata.