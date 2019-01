Chi sarà il primo a fare il botto?

Non lo sa nessuno, con certezza, né dove né quando scoppierà la prossima crisi.

. La tanto osannata globalizzazione si fonda su una supply-chain inestricabile delle produzioni a fare da moltiplicatore, e sulla interdipendenza finanziaria, con i debitori che possono fallire da un momento all'altro, con la conseguenza che da una parte si azzera il valore dei crediti e dall'altra si manda in tilt il gigantesco sistema di garanzie sui rischi che sono stati coperti con i derivati. Come accadde per la Lehman Brothers, le banche che hanno offerto garanzie non avranno mai i fondi per coprire le perdite.Una crisi sistemica ci porterebbe alla catastrofe.Troppe sono le aree di rischio.A Londra, c'è la questione della Brexit , che ha una matrice eminentemente politica, con la data del recesso che scocca il prossimo 29 marzo. Oggi, martedì 15 gennaio è previsto il voto dei Comuni sulla proposta di Accordo concluso dalla, già convalidato dal Consiglio dei Ministri della Unione. Non c'è una maggioranza a Westminster per approvarlo, ma nessuno vuole affrontare i rischi di un no-deal. Nessuno ha la minima idea di come andrà a finire., con il muro contro muro tra la Camera dei Rappresentanti ed il Presidente Donald Trump, per via del diniego della prima ad autorizzare i fondi richiesti da quest'ultimo per continuare la costruzione del muro al confine con il Messico. Trump, per ripicca, non ha autorizzato la gestione del bilancio, e così si è fermata una parte rilevante della macchina amministrativa federale. Come se non bastasse, ci sono state le dimissioni del Segretario alla difesa, l'ex-generale Matthis, per via della contrarietà di quest'ultimo rispetto alla decisione presidenziale di far rientrare le truppe dalla Siria. Ultima, ma non meno importante, è la: Trump non vuole un aumento dei tassi, perché rafforza il dollaro rendendo più convenienti le importazioni ed aumenta i costi finanziari per le famiglie e le imprese. Al contrario, il Presidente della Fed Jerome Powell anche a dicembre ha continuato ad aumentare i tassi di un altro quarto di punto: ha paura che la bolla di Wall Street riprenda a gonfiarsi dopo le forti limature del 2008. Negli Usa, quindi, le scintille sono tante ed il barile di benzina può incendiarsi in un attimo.