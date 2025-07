UniCredit, sentenza TAR entro il 16 luglio. Commissione UE non ha preso alcuna decisione

UniCredit

(Teleborsa) - Ilpubblicherà "" ildiposte dal Governo italiano riguardo all'offerta pubblica di scambio (OPS) suLo si e' appreso in seguito all'udienza odierna del Tar. Il presidente della I sezione del TAR ha precisato che il dispositivo della sentenza, o anche la motivazione, sarà pubblicato entro il 16 luglio pur non escludendo la possibilità di tempi più contenuti.", ha detto ai giornalisti l', Fabio Cintoli, dopo l'udienza, citando in inglese una battuta del musical "Jesus Christ Superstar" per descrivere l'uso di poteri speciali da parte dell'Italia per stabilire i termini dell'accordo.L'ha invece sottolineato di riteneresulle prescrizioni del Golden Power, chiedendo, in presenza di eventuali "profili di incertezza", che la questione venga portata all'attenzione della Corte di Giustizia della Ue. "A noi pare che la motivazione del provvedimento sia inattaccabile sotto tutti i profili. Si tratta di capire entro e con quali limiti il governo possa intervenire. Ci auguriamo che si arrivi alla conclusione che l'impostazione non possa essere messa in discussione - ha affermato uno degli avvocati dello Stato nel corso dell'udienza - Se ritenete che ci siano profili di incertezza chiediamo che la vicenda sia rimessa alla Corte di giustizia UE".Sull'uso del Golden Power da parte del governo italiano, la, ma sta ancora conducendo un'analisi preliminare, dopo aver ricevuto una riposta dal governo alle domande che l'esecutivo comunitario aveva inviato a fine maggio, ha detto oggi pomeriggio una portavoce per la Concorrenza della Commissione. A una domanda sulla contraddizione tra, da una parte, i progetti dell'UE di realizzare una vera Unione bancaria europea, e una Unione del risparmio e degli investimenti, e d'altra parte l'uso della Golden Power da parte dei governi per impedire progetti di concentrazione non solo transfrontalieri, ma anche nazionali, la portavoce ha replicato: "Ho detto che la valutazione è in corso. Per chiarire di cosa sto parlando: si tratta dell'articolo 21 del Regolamento Ue sulle concentrazioni. Com'è noto, la Commissione ha poteri esclusivi per esaminarle. Ma in circostanze eccezionali - ha spiegato - uno Stato membro potrebbe imporre alcune condizioni o potrebbe persino porre il veto a una concentrazione, per motivi non legati alla concorrenza, più in generale per motivi di interesse pubblico. Quindi ora stiamo valutando se le condizioni che l'Italia ha posto rispetto a questa fusione siano effettivamente giustificate o meno da questo punto di vista; ovvero se fosse possibile" il ricorso al Golden Power "a causa di queste circostanze eccezionali. Questo è ciò che sta accadendo ora".Il portavoce per il Commercio e i Servizi finanziari ha poi aggiunto: "Vorrei spiegare un po' la prospettiva della Commissione su questo argomento. Abbiamo detto molte volte che, come principio generale, crediamo che ildelle banche, a beneficio dell'economia europea nel suo complesso, e in particolare dei nostri consumatori. Il consolidamento bancario viene valutato da due prospettive: quella prudenziale, quindi da parte della Banca centrale europea o talvolta delle autorità di vigilanza delle banche nazionali, e quella della concorrenza. Se si dà il via libera su entrambi questi fronti, allora nel mercato unico, e a maggior ragione nell'Unione bancaria, non vi è alcuna base per bloccare un'operazione a causa di una decisione discrezionale del governo di uno Stato membro".A chi faceva notare notare che l'OPS su Banco BPM ha una scadenza che è il 23 luglio, è stato replicato: "Siamo ben consapevoli di questo contesto e. Volevamo chiarire che non ci sono scadenze vincolanti entro cui dovremmo prendere la decisione".Intanto, ildopo che ieri la banca italiana ha comunicato di aver convertito in azioni una parte della propria posizione in, salendo a circa il 20% dei diritti di voto. "La posizione del governo tedesco rimane invariata: respinge l'approccio ancora una volta non coordinato e non amichevole di Unicredit" e "sostiene la strategia di indipendenza di Commerzbank", ha detto una portavoce del Ministero delle Finanze tedesco. Per questo motivo, il governo non venderà il resto della sua partecipazione.