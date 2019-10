Tutte le castronerie di "Competenti & Tecnici"

A scorrere le statistiche bancarie, sembra di leggere i cartoncini ingialliti, attaccati con un chiodo al muro nei negozietti di una volta. Quelli che così intimidivano il cliente:

austerità dei bilanci pubblici imposta con il Fiscal Compact; politica monetaria espansiva della BCE, fino al punto di penalizzare depositanti ed investitori con tassi negativi; politica creditizia rigorosa, con il divieto di aiuti di Stato alle banche e la direttiva BRRD sui fallimenti bancari, il cui costo è posto a carico di azionisti, obbligazionisti e depositanti oltre i 100 mila euro.

in Italia, la raccolta bancaria da clientela residente (escludendo quindi la provvista dall'estero) è passata dai 1.451 miliardi di euro di fine 2017 ai 1.560 miliardi di agosto 2019. "Urca!", esclamerete voi: con ben 109 miliardi di depositi bancari in più , c'è sicuramente più credito per tutti! Ed invece no, neppure per sogno;

(escludendo quindi la provvista dall'estero) è passata dai 1.451 miliardi di euro di fine 2017 ai 1.560 miliardi di agosto 2019. "Urca!", esclamerete voi: con ben , c'è sicuramente più credito per tutti! Ed invece no, neppure per sogno; gli impieghi complessivi a favore delle famiglie e delle imprese non finanziarie sono calati di brutto: dai 1502 miliardi di dicembre 2017 sono arrivati ai 1.430 miliardi di agosto scorso. Sono 72 miliardi di euro in meno , oltre tre punti di PIL in meno in 20 mesi, un deleveraging di oltre 3 miliardi di euro al mese:

il paragone con il 2011 è addirittura raccapricciante: il credito al settore privato dell'economia italiana è stato abbattuto di 261,5 miliardi di euro, passando da 1.691,3 a 1.429,8 miliardi: tra i crediti marciti per via della crisi, gli NPL ceduti alla meglio all'esterno per recuperare qualcosa ed i mancati rinnovi, è stata una catastrofe.

"Qui non si fa più credito a nessuno. E non cercate lo Sconto: è morto, già da un pezzo".Nudi e crudi, vi giriamo i numeri del credito in Italia, raccontandovi poi per filo e per segno i danni immensi fatti dal combinato disposto tra:Cominciamo, dunque, passo passo: