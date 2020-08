Moneta creata dal Nulla, Stati indebitati e Mercati con la Mannaia

Questo è il paradigma del nuovo conflitto sociale:

a) lecreano la moneta dal nulla;b) di fronte alle crisi ricorrenti, glisi indebitano enormemente per salvare l'intero sistema;c) i"pagheranno" il conto del nuovo debito, mentre i loroche sono dei parassiti, beneficiano dell'assistenzialismo pubblico;d) iuseranno la mannaia per punire gli Stati che si indebitano per fare assistenzialismo, trascurando i Giovani: non sottoscriveranno più i loro titoli di Stato, usando la moneta creata dal nulla.Le, che sono state pronunciate all'apertura del, suonano come una vera e propria messa in guardia, se non come una velata minaccia da parte di chi conosce bene chi ha il Potere vero in mano, i Mercati. Sono i Giudici, i Saggi:Il monito è sostanzialmente questo:. E saranno sottoscritti solo i titoli degli Stati che ne avranno fatto un buon uso di questa spesa finanziata in deficit, con investimenti in infrastrutture, nel capitale umano, e non per fare assistenzialismo.Ad essere messo sull'avviso, non è solo il Governo guidato da Giuseppe Conte, ma l'intera. Perché con questo virus, ha proseguito Draghi, ci si deve convivere per chissà quanto tempo.C'è un punto da chiarire: è agli Stati che tocca intervenire, anche stavolta come nel 2008. Allora per via di un default della finanza privata ora è per la crisi epidemica, che spetta intervenire indebitandosi. È