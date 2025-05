Buongiorno dalla Borsa 8 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,70%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 19.867,97 punti.allunga timidamente il passo dello 0,41% e chiude a 36.928,6 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 9.899,8 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,76%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,42% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,38%.In Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a 3%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione lunedì.