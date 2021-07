Senza salario minimo, Senza Contratti collettivi, ma col Reddito di Cittadinanza

Bisogna fare un po' di chiarezza sull'assetto delle politiche attive per il lavoro, sulla contrattazione collettiva, sui livelli salariali dei lavoratori, precari e non, sugli interventi assistenziali pubblici.

Ilsi è fortemente polarizzato, che può essere rappresentato come una piramide che ha una base amplissima ed un vertice altissimo, ma fra uno scalino e l'altro della gerarchia, il lavoro si riduce in modo esponenziale.In alto, al livello retributivo e sociale più elevato, ci sono pochi lavori, apparentemente stabili, ma soggetti ad un burn-out tecnologico e generazionale violentissimo: basta vedere che cosa succede nel mondo bancario, assicurativo e nel settore delle professioni consulenziali. Le, incorporando capacità di elaborazione, di memoria e di interazione a distanza,. Per di più, le aziende cercano di, per risparmiare sulle retribuzioni ed acquisire lavoratori giovani, più disponibili a forme di flessibilità salariale sempre più legate alle performance di risultato. La parte fissa dello stipendio è sempre più magra, mentre si accresce la parte variabile che viene collegata per un verso ai risultati individuali, e per l'altro a quelli collettivi di reparto, di azienda e di gruppo.Le carriere intermedie, quelle di concetto ed esecutive, sono state molto spesso assorbite verso l'alto:, senza nessun supporto segretariale. Ovviamente si scrive le lettere da solo, tanto sono e-mail redatte sul personal, se del caso le stampa direttamente, e naturalmente fa pure da archivista: il fascicolo ormai è virtuale.C'è poi una, per mansioni esecutive soprattutto nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia e dei servizi. Sono lavori saltuari, precari e ad orario ridotto, che vengono offerti da personale altamente fungibile: oggi c'è una persona, domani un'altra, dopodomani chissà.