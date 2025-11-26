Uber lancia primi robotaxi completamente senza conducente ad Abu Dhabi

WeRide

(Teleborsa) -, leader mondiale nella tecnologia di guida autonoma, ehanno annunciato oggi il lancio delle operazioni commerciali di, Emirati Arabi Uniti.Si tratta delladi un Robotaxi completamente senza conducente in, nonché della prima cittàa ospitare operazioni completamente senza conducente sulla piattaforma Uber. Il lancio è stato supportato dal primo permesso al mondo per Robotaxi completamente senza conducente a livello cittadino al di fuori degli Stati Uniti.Questo traguardo rappresenta undi soluzioni di mobilità a guida autonoma negli Emirati Arabi Uniti, reso possibile grazie alla continua partnership di WeRide e Uber con l'Integrated Transport Centre (ITC) e l'operatore di flotta Tawasul.Nell'ottobre 2025, il Robotaxi di WeRide ha ottenuto un'per condurre operazioni commerciali di Robotaxi completamente senza conducente.In seguito, l'ITC ha concesso a WeRide e Tawasul laper un servizio commerciale di Robotaxi completamente senza conducente ad Abu Dhabi. La fase iniziale sarà gestita congiuntamente da WeRide e Tawasul sulla piattaforma Uber."Con il lancio commerciale completamente senza conducente, l'ultima autorizzazione e i continui miglioramenti nell'utilizzo dei veicoli, i servizi Robotaxi WeRide-Uber ad Abu Dhabi sono sulla buona strada per raggiungere il pareggio di bilancio", si legge in una nota della società che ha sottolineato che "Questo traguardo supporta il piano più ampio di WeRide e Uber di espandere le loro operazioni in Medio Oriente, arrivando a migliaia di Robotaxi nei prossimi anni".