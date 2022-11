Oltre la Banca Universale?

Sarebbe il caso di fare un bilancio del Big Bang bancario, dalla abrogazione del Glass-Steagall Act americano alla abrogazione in Italia della normativa del 1936-38 che distingueva tra Aziende di credito che potevano erogare solo credito a tre anni ed Istituti di credito che potevano erogare prestiti di medio e lungo termine alle industrie, oltre che acquisire partecipazioni azionarie.

Ed era nettamente diversa la acquisizione dei fondi da impiegare:, con rimborso a vista o a tempo,, dai cinque ai dieci anni.In entrambi i casi, per le Aziende e per gli Istituti, la funzione essenziale era fondamentalmente quella della riduzione del rischio: tra i tanti impieghi, a breve, ovvero a medio e lungo termine, o per partecipazioni azionarie,ovvero il sottoscrittore. E' lo stesso quando si investe in Borsa: si possono acquistare le azioni o le obbligazioni di una impresa quotata, e dunque il rischio delle perdite ricade sull'investitore; diversamente, si possono acquistare quote di un Fondo di investimenti, ed è all'interno del suo bilancio che si compensano eventuali perdite. La unica vera, ma fondamentale: fino a 100 mila euro, sono coperti da un sistema interbancario di tutela. Naturalmente c'è una differenza dal punto di vista della gestione: le Banche sono soggette ad una Vigilanza prudenziale, devono avere parametri stringenti sul capitale e sugli impieghi immediatamente liquidabili, e devono osservare criteri stringenti per accantonare fondi a fronte di potenziali perdite.