Europa in Stagflazione

Per l'Eurostat, il quarto trimestre del 2022 si è chiuso con una variazione nulla del PIL: 0,0%, in continua discesa dal pur misero +0,8% del primo trimestre dell'anno.

, quando la fine dell'emergenza sanitaria aveva consentito all'economia europea di rimbalzare, passando dal -0,1% dell'ultimo trimestre del 2020 al +2,2% del terzo del 2021. Da allora, sempre in calo.La tendenza alla crescita dei prezzi al consumo per le famiglie è ancora significativamente elevata, con il +10,1% registrato nel gennaio di quest'anno, rispetto al picco dell'11,5% di ottobre 2022. Come inflazione, siamo tornati al livello di luglio scorso, nonostante le restrizioni monetarie della BCE.e non al complesso degli stati aderenti all'Unione europea: l'inflazione di gennaio è cresciuta del +8,6% rispetto ad un anno prima, mentre il PIL è cresciuto del +0,1%. Una inezia, certo.Ciò che è maggiormente, aumentati del 16,3% rispetto a gennaio 2022, soprattutto perché pesano per il 16,1% sulla spesa delle famiglie. E' curioso rilevare che invece i prezzi delle spese per l'abitazione, comprese elettricità e gas, sono aumentati dell'11,9% pesando per il 15,1% sul budget delle famiglie. C'è stato un effetto di trascinamento, non trascurabile.In due anni,: il tasso di inflazione era stato addirittura negativo nell'ottobre 2020, con il -0,3%, mentre si è arrivati al picco del +10,6% nell'ottobre del 2022. Non si rilevano dunque particolari correlazioni con la guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio del 2022: a quella data, l'inflazione era già partita alla grande.