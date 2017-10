Cina, Xi Jinping molto ottimista sulle prospettive economiche

(Teleborsa) - L'economia della Cina continuerà a viaggiare a passo sostenuto anche grazie alla sempre maggiore apertura agli investimenti esteri.E' quanto mai ottimista il Segretario generale del partito comunista cinese,sul futuro del Dragone.Nel discorso di apertura delXi Jinping, che è anche Presidente della Repubblica, ha dichiarato che il Paese, confermandosi così la più grande nazione in via di sviluppo.Il Segretario ha ricordato che negli ultimi 5 anni il PIL è aumentato da 54 mila miliardi di yuan a 80 mila miliardi, pari a 12.100 miliardi di dollari circa.Le prospettive restano dunque "luminose" anche se non mancano. Dal canto suo, allentando sempre di più le barriere di ingresso agli investimenti stranieri."La porta della Cina è stata aperta e non sarà chiusa ma si aprirà di più" ha spiegato, ricordando l'attuale fase di liberalizzazione di cambi e tassi di interesse.In questi mesi l'economia del Dragone sta dando forti segnali di rafforzamento. A settembre la produzione ha segnato un marcato recupero e l' export è migliorato per il settimo mese consecutivo Di recente il Direttore dell'Istituto nazionale di statistica, Ning Jizhe, ha fatto sapere che il Paese non avrà alcun problema a centrare il target di crescita del 6,5% quest'anno