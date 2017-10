Bankitalia, Gentiloni pronto a tutelarne l'autonomia

(Teleborsa) - La vicenda della nomina al vertice di continua a suscitare una serie di ipotesi.Dopo la mozione presentata alla Camera dal PD che ha deciso di non rinnovare l'incarico aattuale Governatore dell'Istituto centrale, dai alcune fonti assicurano che che sul tema dellale decisioni del Presidente del Consiglio"saranno basate sulle prerogative a lui attribuite dalla legge ed ispirate esclusivamente al criterio di salvaguardia dell'autonomia dell'Istituto".Le stesse fonti smentiscono le ricostruzioni "di vario segno" apparse sui quotidiani in merito alla vicenda.Intanto,dalle pagine del Quotidiano Nazionale fa sapere che "la mozione parlamentare non solo era nota al Governo, ma prevedeva che il Governo desse un parere. Che c'è stato ed è stato positivo". E' quanto ha rivelato il segretario PD in un'intervista sul caso Visco che ha scosso e diviso il partito