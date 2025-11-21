Bankitalia, andamento del credito ha risentito in misura limitata dei dazi statunitensi

(Teleborsa) - L'andamento del credito
ha finora risentito in misura limitata dell'innalzamento dei dazi statunitensi
: dalla fine dello scorso anno la richiesta di finanziamenti da parte dei settori più esposti alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti è stata solo leggermente inferiore rispetto al resto dell'economia. È quanto emerge dal Rapporto di Stabilità Finanziaria semestrale pubblicato oggi dalla Banca d'Italia.
Viene sottolineato che le imprese appartenenti a questi settori hanno domandato più credito a breve termine
e meno finanziamenti con orizzonti temporali più lunghi, presumibilmente per il posticipo dei piani di investimento a fronte della forte incertezza
Secondo le stime di Bankitalia, coerenti con i dazi previsti dall'accordo commerciale di luglio concluso tra Stati Uniti e Unione europea, la quota del debito bancario attribuibile alle aziende più esposte rimarrebbe nel complesso contenuta
: circa il 9% di quelle che esportano negli Stati Uniti subirebbe un calo del fatturato superiore al 5% e a queste sarebbe riconducibile meno del 2% dei prestiti bancari alle imprese.
Le imprese più vulnerabili all'aumento dei dazi sono in genere di piccola dimensione e hanno un basso grado di diversificazione dei mercati di sbocco. Anche l'impatto delle tariffe sull'indotto
delle aziende che esportano verso gli Stati Uniti si manterrebbe limitato
, secondo il rapporto.
Al di là dei dazi, Bankitalia spiega che le condizioni finanziarie delle imprese
continuano a essere "mediamente buone
, sostenute dalla redditività e da un indebitamento contenuto".
I debiti finanziari sono cresciuti
dell'1,4% nel primo semestre, pur restando pressoché costanti in rapporto al PIL (al 59,1%, un valore molto inferiore a quello dei principali paesi europei). La leva finanziaria ha continuato a ridursi, scendendo al 30,7%; il calo è ascrivibile quasi interamente al rialzo dei corsi azionari.
Il credito ha mostrato segnali di ripresa
, con un incremento dello 0,7% a settembre su base annua, dopo una fase di contrazione iniziata nel 2023. L'espansione è stata trainata dalle grandi imprese, in particolare da quelle con bilanci più solidi; per le piccole aziende il calo si è attenuato (a -4,6%, da -6,8 di dicembre 2024), con una crescita degli impieghi tra quelle più sane.