Fed, nulla di nuovo dal Beige Book

(Teleborsa) - L'economia statunitense continua ad espandersi ad un tasso fra "modesto" e "moderato". Lo conferma ildella Fed, il rapporto che mensilmente la banca centrale USA pubblica sulla congiuntura dei 12 distretti in cui si suddivide.Il rapporto, che fa riferimento al periodo tra settembre e fine ottobre, sarà la base per le decisioni di politica monetaria che la Fed prenderà durante il prossimo meeting del FOMC, in calendario il 31 ottobre e il 1° novembre 2017. In quell'occasione, la Federal Reserve potrebbe anche annunciare un nuovo aumento dei tassi d'interesse (ne è atteso un altro entro la fine dell'anno).Tra il "modesto e il "moderato" anche la crescita dell'occupazione, così come le pressioni salariali. "Modeste", invece, le pressioni sui prezzi.In merito al passaggio dell' uragano Harvey , il Beige Book afferma che si sono verificati grandi disagi, soprattutto nei distretti di Atlanta e Dallas.