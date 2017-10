Debito, da nuova crisi impatto di oltre 20 miliardi per spesa interesse

(Teleborsa) -? Il nostro Paese ne paga tuttora un prezzo? Che effetti avrebbe sul debito un aumento dei rendimenti dei titoli pubblici?L'prova a rispondere a questi interrogativi attraverso alcune simulazioni e analisi che consentono di stimare l’impatto dei principali fattori che influenzano la dinamica della spesa per interessi (tassi, composizione delle emissioni, fabbisogno).Un‘impennata dei tassi analoga a quella che si è registrata nel 2011 potrebbe costare allo Stato italiano oltre 20 miliardi nel triennio 2018-2020, spiega l'UPB. Una spesa che raggiungerebbe i 21,5 miliardi di euro.L'UPB ha messo a punto un modello con il quale + possibile quantificare l'effetto della crescita dei tassi sulla spesa per interessi durante la crisi, distinguendo una fase acuta (luglio 2011 - settembre 2012) da quella immediatamente precedente l'avvio del QE Nel complesso, "si stima che la crisi ha comportato nel periodo 2011-2016 una maggior spesa per interessi di circa 47 miliardi, circa 31 dei quali relativi alla fase acuta e 16 miliardi in quella successiva. Nel 2016, l'eredità della crisi pesa ancora per circa 7,6 miliardi complessivi".L'Ufficio Parlamentare ha, poi, condotto due simulazioni: ipotizzando un aumento di 100 punti base di tutti i rendimenti di qui fino al 2020 e un'altra applicando l'aumento dei rendimenti registrato durante la crisi del 2010-2011. Nel primo caso si avrebbe una maggiore spesa per interessi di 12,9 miliardi di euro complessivi nel triennio (1,8 miliardi nel 2018, 4,5 miliardi nel 2019 e 6,6 miliardi nel 2010) con un incremento del fabbisogno pari rispettivamente a 0,1, 0,3 e 0,4 punti di PIL.Nel secondo caso, quello di una nuova crisi del debito, la maggiore spesa per interessi raggiungerebbe i 21,53.4 miliardi di euro nel giro di tre anni (3,1 miliardi nel 2018, 7,6 miliardi nel 2019 e 10,8 miliardi nel 2020) con un incremento del fabbisogno pari rispettivamente a 0,2, 0,2 e 0,6 punti di PIL.