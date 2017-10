Saipem, solida performance operativa nei nove mesi

Saipem

(Teleborsa) - Nonostante il perdurare di un contesto sfidante,ha registrato una solida prestazione operativa e gestionale che consente di confermare la guidance per il 2017.Nei primi nove mesi dell'anno iammontano a 6.873 milioni di euro, in flessione del 12,8% rispetto ai primi nove mesi del 2016, a causa della contrazione di attività nei settori E&C Offshore, Floaters e Drilling.L’ EBITDA adjusted per i primi nove mesi ammonta a 795 milioni di euro (997 milioni di euro nei primi nove mesi del 2016); la flessione è attribuibile all’Offshore Drilling, principalmente a causa dei minori impegni contrattuali della flotta, e all’E&C Offshore, per la riduzione di volumi.Ildei primi nove mesi del 2017 ammonta a 151 milioni di euro, rispetto ai 200 milioni di euro dei primi nove mesi del 2016.Migliora l'al 30 settembre 2017, che ammonta a 1.355 milioni di euro, con una riduzione di 95 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 (1.450 milioni di euro) e una riduzione di 149 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2017.. Le ulteriori azioni di ottimizzazione degli investimenti, unite ad un andamento del circolante sostanzialmente in linea con le aspettative, portano a rivedere al ribasso a 1,3 miliardi di euro circa la previsione di indebitamento netto a fine anno., Amministratore Delegato di Saipem: “Nei primi nove mesi del 2017 Saipem ha espresso, nonostante il perdurare di un contesto sfidante, una solida prestazione operativa e gestionale che consente di confermare la guidance per il 2017. Il trimestre ha registrato un trend in diminuzione del debito netto, una buona performance in termini di acquisizione di nuovi contratti, in linea con le attese espresse in sede di semestrale, e il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma Fit For the Future. Con la presentazione del nuovo nome e logo di XSIGHT by Saipem, la divisione di ingegneria concettuale, è entrato a pieno regime il nuovo modello organizzativo aziendale che ha consentito di identificare chiari obiettivi in termini di incremento di efficienza ed efficacia.”