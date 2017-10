Imprese, MISE mette sul piatto 100 milioni per digitalizzazione PMI

(Teleborsa) -la possibilità per le micro, piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale a presentare la domanda per l'ottenimento del contributo in forma di voucher per l'acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico. Lo rivela ilche spiega di aver messo a disposizione della digitalizzazione delleCiascuna impresa potrà beneficiare di un unico, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata. Nel caso in cui l'importo complessivo dei voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro),ia. Ai fini del riparto saranno considerate tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni che avranno presentato la domanda nel periodo di apertura dello sportello, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione., il Ministero determinerà l'importo del voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva è prevista una riserva destinata alla concessione del voucher alle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità e che sono quindi incluse nel relativo elenco dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.