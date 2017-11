Nessun flop: Apple cresce e sorprende. Titolo vola a Wall Street

Apple

(Teleborsa) -chiude in bellezza la stagione delle trimestrali dei colossi tecnologici statunitensi La big di Cupertino ha infatti svelatodegli analisti, abbattendo tutti i precedenti timori per un flop dei "nuovi nati".Ilfiscale si è chiuso con undi 10,71 miliardi di dollari, o 2,07 dollari ad azione, in aumento rispetto ai 9 miliardi, o 1,67 dollari ad azione, messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente efermo a 1,87 dollari ad azione.sono passati da 46,8 a 52,6 miliardi di dollari a fronte dei 50,7 miliardi stimati dal mercato.Sempre nel quarto trimestre Apple ha, 700 mila in più di quelli stimati dagli analisti.dei nuovi melafonini, l', cosa che ha sorpreso perfino gli executive del Gruppo, come spiegato dall'Amministratore Delegato Tim Cook in conferenza stampa.Guardando avanti, per illa società stima ricavi tra 84 e 87 miliardi di dollari. Gli analisti ne prevedono invece 84,9 miliardi.Annunciato inoltre unad azione.Immediata la corsa al, cosa che ha portato laNonostante qualche recente "scivolone" su rumors per un possibile calo delle vendite le azioni Apple hanno guadagnato il 45% da inizio anno, sovraperformando sia l'S&P500 (+15%) che il Dow Jones (+19%), di cui fa parte.C'è grande attesa per l'uscita dell'iPhone X (prevista per oggi, 3 novembre), il cui andamento verrà contabilizzato nei mesi a venire. Secondo gli analisti potrebbe riservare sorprese molto positive