USA, è ufficiale: Jerome Powell sarà il nuovo Chairman della Federal Reserve

(Teleborsa) - E' ufficiale:Dopo mesi di rumors e toto-nomine, questa notte il Presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la nomina del banchiere alla guida della banca centrale più potente del mondo.Classe 1953, di "fede" Repubblicana, Powell ha lavorato come partner di Carlyle dal 1997 al 2005 dopo una breve parentesi al dipartimento al Tesoro durante la presidenza di George H.W. Bush.Nel 2012 Obama lo ha chiamato nel Board della Fed, dove il banchiere non ha mai mostrato atteggiamenti "dissidenti" nelle decisioni di politica monetaria.Favorevole a un lento rialzo dei tassi e a una graduale riduzione del bilancio della Fed, iniziato nell'ottobre 2017, ha spesso criticato chi nel Partito Repubblicano vorrebbe un maggiore controllo sull'Istituto Centrale (la cui indipendenza è garantita per legge).I media lo hanno già soprannominato "la versione repubblicana di Yellen". Sarebbe il primo governatore in 30 anni senza un dottorato in economia.