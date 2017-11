ILVA, occupazione a Genova. Sconcerto dal MISE

(Teleborsa) - Scatta l'occupazione della fabbrica all'ILVA di Genova Cornigliano. Lo ha deciso questa mattina l'assemblea dei lavoratori che giudica insufficienti le garanzie del Governo sul Piano industriale di tagli presentato da AmInvestCo , la nuova proprietà del gruppo siderurgico.Dopo l'iniziativa, stupore e sconcerto è stato espresso dalMentre il confronto fra le parti si è concretamente avviato, ilvuole consentire questo confronto tra azienda e sindacati su basi più favorevoli per i lavoratori sia per quanto riguarda gli aspetti occupazionali sia con riferimento a quelli relativi al reddito per tutti i lavoratori ILVA.Il. Proprio mentre si apre il confronto, reparto per reparto, del piano industriale proposto dall’investitore una simile iniziativa rischia di mettere a repentaglio la trattativa per tutta l’ILVA.Il MISE ricorda che tra investimenti industriali ed ambientali – dell’– e rimborso ai creditori si parla di 5,3 miliardi di euro, ovvero il più grande investimento industriale in Italia da decenni a questa parte"