La Green Economy coinvolge il 40% delle imprese: ecco come e dove se ne parlerà

(Teleborsa) -, oggi sempre più attente ai profili della sostenibilità, dell'ambiente e della responsabilità sociale. Un’indagine del 2015 fatta dallaha infatti quantificato che la green economy coinvolge già nei– che producono beni e/o servizi di valenza ambientale – ildel totale delle imprese e nei– le imprese che, pur non producendo beni e servizi di valenza ambientale, hanno adottato modelli di business green – un altrodelle imprese italiane.Di questo parlerà agli, il 7-8 novembre, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy. L'organismo formato da 66 organizzazioni di imprese della green economy italiana ha definito un, con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.Su questo programma si chiederà una prima opinione alle forze politiche: parteciperanno il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ed esponenti di quasi tutti i partiti come Simona Bonafè (PD), Luigi Di Maio (M5S), Stefano Parisi (Energie per l’Italia), Claudia Maria Terzi (Lega Nord).Il Programma per la transizione alla green economy configura unadella nostra epoca, individua tematiche prioritarie eper affrontarle.Le 10 proposte riguardano ambiti strategici per la green economy quali ilcome occasione per il rilancio dellee dell’, l’con il recepimento del nuovo pacchetto di direttive europee suii, un piano nazionale per la, misure per sostenere la, per cambiare la, per le di qualità, per meglio tutelare il capitale naturale, per investire nellae rendere più efficaci le politiche pubbliche.Nella giornata inaugurale sarà anche presentata lache passa in rassegna lo stato di salute di tutti gli indicatori della green economy in Italia e nei 109 capoluoghi di provincia.