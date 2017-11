Assaeroporti, IATA, Assaereo e IBAR dicono no all'ennesima tassa sui biglietti aerei

(Teleborsa) -. Con un comunicato congiunto,dicono no agli emendamenti (1.0.4, 11.0.33 e 19.0.26) presentati al decreto legge collegato allaLe quattro associazioni sottolineano che tali emendamenti "ci pongono di fronte all'ennesimo- settore che genera un contributo diretto al PIL nazionale del 3,6% - unche ricadrà direttamente sui passeggeri aerei degli aeroporti delle, rafforzando lo squilibrio competitivo a favore del trasporto ferroviario non soggetto a tale prelievo".per un viaggio di andata e ritorno e che si aggiungerebbe a quelle già esistenti, aventi finalità spesso del tutto estranee al trasporto aereo.L’intera filiera del trasporto aereo, rappresentata dalle Associazioni IATA, Assaeroporti, Assaereo ed Ibar,per non incrementare ulteriormente le tasse in un settore importantissimo per lo sviluppo del Paese e che, ogni giorno, deve potersi confrontare in modo competitivo con l’economia globale.