Ryanair, Antitrust avvia procedimento cautelare: ecco perchè

(Teleborsa) -l'avvio del procedimento cautelare nei confronti diper "le restrizioni" alla vendita di voli della compagnia low cost da parte delle agenzie fisiche e online "pregiudicando lo svolgimento di una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori".L'Autorità - si spiega nel Bollettino mensile - ha individuato nella fattispeciein mora ai fini dell'adozione di una misura cautelare, inteso come pericolo di un danno grave e irreparabile alla concorrenza, laddove le condotte di Ryanair - ostacolando la vendita dei biglietti delle agenzie - stanno irrimediabilmente compromettendo le dinamiche competitive del mercato".Il procedimento era stato annunciato una decina di giorni fa da Fto, la Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio.l’intervento dell’Antitrust in tema di e abuso di posizione dominante nel comparto aereo, ma occorre accelerare l’inchiesta già aperta a seguito di nostro esposto sull’uso degli algoritmi per la definizione dei prezzi dei biglietti da parte dei vettori, afferma l’associazione dei consumatori, grazie alle cui denunce sono state aperte in Italia indagini per garantire correttezza e trasparenza agli utenti.Qualsiasi pregiudizio alla concorrenza si traduce in un danno per i consumatori finali e in un aumento delle tariffe, e in tal senso fa bene l’Antitrust a puntare il suo faro su Ryanair – spiega il Codacons – Tuttavia il problema dei prezzi dei biglietti aerei è più vasto e coinvolge tutti gli operatori: per questo attendiamo l’esito dell’istruttoria aperta dopo il nostro esposto per fare luce sulle pratiche commerciali connesse all’uso di algoritmi cheAncheesprime soddisfazione. "E' importante che si faccia subito chiarezza e si intervenga senza indugi, considerato l'approssimarsi delle vacanze e dei Ponti del 25 aprile e del 1 maggio. La tempistica di 8 giorni per poter presentare memorie scritte e l'aver già fissato per ill'eventuale audizioneafferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.Medesima posizione perche accoglie con soddisfazione il procedimento cautelare dell’Antitrust nei confronti di Ryanair per le restrizioni alla vendita di voli della compagnia low cost da parte delle agenzie fisiche e online.“Qualsiasi limite alla concorrenza deve essere sanzionato soprattutto quando si verifica in settori fondamentali per i cittadini come quello dei trasporti – spiega il presidente Gabriele Melluso – Già oggi gli italiani devono affrontare prezzi dei biglietti aerei in forte crescita rispetto al passato, ed è inaccettabile che una compagnia aerea operi sfruttando la propria posizione dominante a danno di altri operatori e dei consumatori. I viaggiatori hanno il diritto di scegliere liberamente se acquistare i biglietti direttamente dalla compagnia o tramite le agenzie secondo le migliori opportunità che si presentano di volta in volta. Questo diritto non può essere limitato da nessuno, ancor meno dalle compagnie. Ricordiamo inoltre che su numerose tratte nazionali e per alcuni collegamenti– conclude Melluso.