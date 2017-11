Credit Agricole, il bilancio non esalta. Titolo crolla a Parigi

Credit Agricole

(Teleborsa) - Il declino dei profitti inferiore alle attese degli analisti non salva, in caduta libera a Parigi con un -4,62%.La banca francese ha chiuso ilcon undi 1,07 miliardi di euro, in discesa del 43% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando l'Istituto aveva beneficiato di un guadagno extra di 1,3 miliardi di euro legato alla dismissione di alcuni asset.Il dato è comunqueche aveva previsto un utile di 990 milioni di euro.Al netto delle poste straordinare l'utile risulta però in calo dioltre il 5% in scia ad un rialzo delle imposte fiscali.sono migliorati del 22% a 4,58 miliardi, deludendo le stime che erano per 4,8 miliardi.La banca ha lamentato una certa